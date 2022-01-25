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Elbistan’daki öğrencilere 40 bin adet kaynak kitap desteği

Elbistan’daki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca 40 bin 500 adet yardımcı kaynak kitap desteği geldi.

Elbistan’daki öğrencilere 40 bin adet kaynak kitap desteği
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 Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan 40 bin 500 adet yardımcı kaynak kitabın öğrencilerle buluşturulduğunu söyledi.

Bakanlığın, hem basılı hem de dijital ortamda her sınıftaki öğrencilere yönelik yardımcı kaynak desteği sunduğunu belirten Bayazıt, “Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerimizin derslerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sınıf düzeylerinde beceri temelli sorular, örnek sorular ve çalışma soruları da hazırlanarak öğrencilerimizin kullanımlarına sunulmaktadır” dedi.

Bayazıt, “Bakanlığımıza bağlı okullardaki öğrencilerimizin akademik becerilerinin gelişimlerinin desteklenmesi, tüm öğrencilerimize eşit öğrenme fırsatları sunulması, yardımcı kaynaklara erişimin kolaylaştırılması ve kaynak çeşitliliğinin artırılması amacıyla hazırlanan yardımcı kaynak kitapları, yarıyıl tatili öncesinde öğrencilerimize ulaştırdık. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar bulunan öğrenci ve öğretmen sayısında beceri temelli testler, tekrar testleri, sözel ve sayısal çalışma kitapları dağıtıldı. İlçemizde de 40 bin 500 adet yardımcı kaynak kitap dağıtımı yapıldı” şeklinde konuştu.

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Elbistandaki öğrencilere 40 Bin Adet Kaynak Kitap Desteği