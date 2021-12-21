Elbistan’daki bir maden sahasına ihale onayı

MAPEG, işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre toplam 141 adet başvuru kabul edildi. Kurum tarafından 16 şirketin işletme ruhsatı, 37 şirketin arama ruhsatı, 5 şirketin devir, 5 şirketin rödovans, 23 şirketin temdit, 55 şirketin ihale onayı başvurusu kabul edildi.

Elbistan’da, Gaziantep merkezli olarak faaliyet gösteren madencilik firmasının ihale onayı kabul edildi.

Söz konusu firmanın, yurt içinde ve dışında madencilik faaliyeti ile çimento ve elektrik ile ısı enerjisi üretimi sektörlerinde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), ihale onayı verilen başvurunun hangi mevkii ve yatırımın hangi maden türünde olacağına ilişkin açıklamada bulunmadı.