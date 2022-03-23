Elbistan’da yağlık ayçiçeği tohumu tanıtım toplantısı yapıldı

Elbistan’da Öz Polat Tarım tarafından geçtiğimiz yıl yapılan yağlık ayçiçeği deneme ekimlerinden olumlu sonuç alınmasının ardından üretim alanının genişletilmesi amacıyla çiftçilere yönelik olarak tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil ile Elbistan ve Ekinözü başta olmak üzere bölge çiftçileri katıldı. Toplantıda, yağlık ayçiçeği ile üretim süreçlerine ilişkin olarak bilgi verdi.

Toplantıya ilişkin olarak bilgi veren Öz Polat Tarım firmasının sahibi Durdu Polat, stratejik bir ürün haline gelen yağlık ayçiçeğinin Elbistan ve çevre ilçelerde yetiştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yağlık ayçiçeğinin hem kıraç hem de sulu arazide yetiştirilebilen bir bitki olduğunu ve diğer ürünlere göre de girdi gerektirdiğini vurgulayan Polat, “Geçen sene kıraç arazide ve gübreleme yapmadan deneme ekimi yaptık. Çok güzel sonuçlar aldık. Kıraç arazilerde 200, sulu arazilerde ise 600 kilograma kadar verim alınabiliyor. Çerezlik ayçiçeği, kıraç arazide yetişmiyor. Yağlık ayçiçeğinde en büyük avantaj da bu. İşçilik ve diğer maliyeti de diğer ürünlere çok düşük. Dönüme 6 bin ile 6 bin 500 adet tohum düşmesini tavsiye ediyoruz. 10 kilogram tohumla 25 ila 30 dönüm arasında alan ekilebilir. İsteyen üreticilerimiz Zahir Pazarı’ndaki firmamıza uğrayabilirler. Tohum ücretini ödemede de kolaylık sunuyoruz. Üreticilerimiz hasattan sonra mahsulünü satıp tohum ücretini verebilir” şeklinde konuştu.

Altat Tarım firması yetkilisi Bektaş Yılmaz ise, yağlık ayçiçeğinin, girdisi en düşük ve getirisi de en yüksek ürün olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

“Altat Tarım, Çorum merkezli bir firmadır. Türkiye genelinde 1970’li yıllardan beri faaliyet gösteriyor. Tohumculuk sektörüne de 4 yıl önce adım attık. Yağlık ayçiçeğinde uluslar arası firmalara karşı yerli ve milli üretim sağlamaya gayret ediyoruz. Ürünlerimiz, çiftçilerimiz tarafından büyük beğeni kazandı. Ayrıca Tohum Sertifikasyon Merkezi tarafından da tescillenmiştir. Ürünlerimiz, liste birincisi ve verim rekortmeni çeşitlerdir. Kullanan çiftçimiz asla ektiğine pişman olmuyor. Türkiye genelinde bir çalışmamız var.

Elbistan’da geçtiğimiz yıl deneme yapıldı. Elbistan’da firma olarak bizi Durdu Bey temsil ediyor. Çiftçinin üründen verim alması, gübreleme ve sulama gibi etkenler var. Rakip çeşitlerle bizim tohumumuz arasındaki farkı görebilirler. Yağlık ayçiçeği, Türkiye tarımında girdileri en az kazancı da en yüksek üründür. Çiftçiyi yormayan bir üründür.”

Toplantı, çiftçilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.