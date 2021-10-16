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Elbistan’da uyuşturucu operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin bir evde yaptıkları aramada metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Elbistan’da uyuşturucu operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir ikamette arama yaptı. Aramada, 14 parça halinde satışa hazır 5,74 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile silaha ait 7 adet fişekle birlikte uyuşturucu madde tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer malzemelerle ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan başlatılan adli işlem sürüyor.

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