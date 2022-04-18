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Elbistan’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elbistan’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyonlarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.E.C. adlı şahsı durdurarak üst aramasını yaptı. Şahsın üzerine 0,16 gram sentetik uyuşturucu madde ele bulundu. Narkotik ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi aldığı ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda H.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Her iki şüpheli de işlemleri için emniyete götürüldü. M.E.Ç. adlı şahsa, uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken; H.A. ise adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan H.A., Sulh Ceza Hakimliği’nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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