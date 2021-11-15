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Elbistan’da mermer ocakları için ÇED süreci başlatıldı

Elbistan’a bağlı Bakış ve Sarıyatak Mahalleleri’nde bulunan arazilerdeki 2 ayrı mermer ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Elbistan’da mermer ocakları için ÇED süreci başlatıldı
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Elbistan, topraklarının altında oldukça büyük bir mermer zenginliğini barındırıyor. İlçenin yıllardır bilinen bu değerini, en iyi şekilde ortaya çıkarıp ekonomiye kazandırmak isteyen çok sayıda firma, yatırım için tercihini Elbistan’dan yana kullanmaya başladı. Özellikle ilçeye bağlı Bakış Mahallesi’nde mermer üretimi için kolları sıvayan birçok firma bulunuyor. Elbistan’daki ocaklardan üretilen mermerin, başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilmesi için de çalışmalar yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan derlenen bilgilere göre, ilçenin doğal taş rezervinin gün yüzüne çıkarılması için 2 farklı projeyle ilgili ÇED süreci başlatıldı.

İlk proje, ilçeye bağlı Bakış Mahallesi’ndeki mevcut mermer ocağının kapasitesinin yüzde 100’e yakın arttırılmasını ön görüyor. Söz konusu alandaki faaliyet kapsamında mevcut durumda 400.000 m³/yıl (40.000 m³/yıl Blok Mermer, 360.000 m³/yıl pasa) üretim kapasitesinin, 750.000 m³/yıl (75.000 m³/yıl Blok Mermer, 675.000 m³/yıl pasa) kapasiteye çıkarılması planlanıyor. Tesiste kapasite artışı sonrasında istihdam edilen personel sayısı da 50’ye çıkacak.

İkinci proje ise ilçeye bağlı Sarıyatak Mahallesi’nde hayata geçirilecek. 20 hektarlık alandan yılda 35.000 m³/yıl (94.500 ton/yıl) üretimin yüzde 10 verim ile 3500 m³/yıl (9450 ton/yıl) blok mermer üretilmesi planlanıyor. Söz konusu sahada ise 8 kişinin istihdam edilmesi ön görülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED süreci ile ilgili olumlu karar vermesi halinde sahalardaki çalışmaların başlaması bekleniyor.

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Elbistanda Mermer Ocakları Için ÇED Süreci Başlatıldı