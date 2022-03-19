Elbistan’da kurulacak organik gübre fabrikasında bakanlık devreye giriyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, proje ile yakından ilgilenen Bakan Kirişçi ülke tarımına katkı potansiyeli yüksek projenin süreçlerinin takip edilmesi için yetkililere talimat verdi.

Döviz kurundaki artışla birlikte fiyatı astronomik olarak artan kimyevi gübreye alternatif olarak kömür sahasındaki gidya ve leonarditin tarımda kullanılmasını sağlamak amacıyla fabrika kurulumu için başlatılan çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da gündemine girdi.

Kimyevi gübreye en büyük alternatif olarak gösterilen gidya ve leonardit, Elbistan ve Afşin topraklarındaki linyit sahalarında bolca bulunuyor. Yılda 200 bin ton üretimi yapılan gidya ve leonarditin, tesisleşme ile birlikte Türk tarımında suni gübre kullanımını büyük ölçüde azaltacak potansiyeli olduğu bilimsel çalışma ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı tarafından ortaya kondu.

Bir dizi görüşme ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi ziyaret ederek konuyu gündeme getirdi.

Ziyaret öncesi Kültür ve Turizm Eski Bakanı, Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir’i de ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Prof. Dr. Kirişçi’ye hayırlı olsun temennilerini ileterek görevlerinde başarılar diledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ve bakanlık yetkililerinin de da yer aldığı ziyarette Kahramanmaraş’ın ve ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayacak projelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

Afşin-Elbistan Kömür Havzasının yer aldığı bölgeye gübre fabrikasının kurulması talebi ve hazırlanan dosyaya ilişkin teknik detaylar Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye aktarıldı.

Proje ile yakından ilgilenen Bakan Kirişçi ülke tarımına katkı potansiyeli yüksek projenin süreçlerinin takip edilmesi için yetkililere talimat verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin talimatları doğrultusunda Afşin-Elbistan kömür havzasının yer aldığı Bölgeye gübre fabrikasının kurulmasına ilişkin Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’la da görüşme gerçekleştirdiler.

Afşin-Elbistan Kömür Havzasında kurulması planlanan gübre fabrikasına ilişkin hazırlanan teknik raporlar Genel Müdür Hüseyin Aydın’a sunularak, fabrikanın bölge ve ülke tarımına sağlayacağı potansiyel katkıya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Can, yakın ilgi ve desteklerinden dolayı başta Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç olmak üzere tüm milletvekilleri ile bürokratlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde memleketimizin yararına daha pek çok projeye birlikte imza atacaklarını ifade etti.

Bakan Kirişçi, çalışmaların hızlandırılması amacıyla Güvenç ve Can ile Saltalı’yı, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a yönlendirdi. Aydın’ı makamında ziyaret eden Güvenç, Can ve Saltalı, projenin teknik raporlarını ve verilerini detaylı şekilde aktardı.