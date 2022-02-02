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Elbistan’da içme suyunun metreküpüne 34 kuruş zam

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), içme suyu fiyatlarında metreküp başına 34 kuruş artışa gidildiğini duyurdu.

Elbistan’da içme suyunun metreküpüne 34 kuruş zam
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Yapılan bu zamla birlikte Elbistan’da içme suyu fiyatları m³ başına KDV dahil olmak üzere 2 lira 97 kuruştan, 3 lira 37 kuruşa yükseldi.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 2022 yılı Şubat ayına ait içme suyu tarifesini resmi internet sitesinden açıkladı. Ocak 2022’de 38 kuruş zamlanan içme suyunun fiyatı, Şubat ayında da yakın bir rakamda artış yaşadı. Yüzde 14’e tekabül eden bu zamla birlikte Elbistan ilçe merkezinde 2,52 olan içme suyunun m³ fiyatı, KDV hariç 2,86 ’ye yükseldi. KDV eklendiğinde de bu rakam ise 3,37 ’ye ulaşıyor. Zamlı tarife ile birlikte beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimleri m³ başına KDV dahil 1,47 , köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerindeki vatandaşlar da KDV dahil 1,06 kuruştan içme suyu kullanacak.

Tarifeye göre fiyat uygulaması sürüyor

KASKİ, il genelindeki içme suyu fiyatlandırmasında 5 farklı tarife uygulanıyor. Elbistan; Afşin, Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleriyle birlikte 2.grupta yer alıyor. Fiyatlandırma ise, 3 ayrı kademede yapılıyor. Tarife grubuna göre içme suyu Elbistan’da artık 0-15 metreküp arası tüketim için metreküp başına 2 liradan fiyatlandırılacak. 2.kademede ise 16-30 metreküp arası tüketimi kapsıyor. Bu kademedeki su tüketimi ise 1.kademenin yüzde 50 fazlası üzerinden hesaplanıyor.

Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde ilk kademe 20 m³’e kadar, 2.kademe 21-40 m³ arası olarak belirleniyor. 40 metreküpün üstü ise 3.kademeden fiyatlandırılıyor. Köyken mahalle statüsü kazanan yerlerde ise ilk kademe 25 metreküpe kadar, 2.kademe ise 26-40 m³ arasında baz alınıyor. Bu rakamın üstü de 3.kademeye giriyor.

Faturalandırma işleminde ise, 2 ayrı kalem daha yer alıyor. Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ve çevre temizlik vergisi kalemleri de faturaya ekleniyor. KSUB olarak yer alan bu kalemdeki ücretlendirme ise ait olduğu tarife grubunun su tüketim bedelinin yüzde 35’i olarak uygulanıyor.

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