Elbistan’da henüz 19 bin kişinin yaptırdığı hatırlatma dozunda süre değişti

Çift doz aşılamada 80 bin, toplamda da 190 bine yakın Covid-19 aşısının yapıldığı Elbistan, mavi kategoriye girerken; süresi değişen hatırlatma dozu rakamı ise 19 bin seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin dört bir yanında Covid-19’a karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken yeni varyanta karşı koruyuculuğun artırılması için hatırlatma dozlarının yapılması büyük önem taşıyor. İkinci doz aşısını yaptıran ancak hatırlatma dozunu olmayan 38 milyon vatandaş bulunuyor. Daha hızlı yayılan Omicron varyantının da görülmeye başlamasıyla birlikte eksik aşılılar aşılarını olması ve tam doz aşılıların da hatırlatma dozlarını yaptırması büyük önem arz ediyor.

Elbistan’da da yoğun bir aşılama dönemiyle birlikte yapılan toplam doz sayısı 190 bine yaklaştı. Bunun, 90 bini 1.doz, 80 bini 2.doz ve 19 bine yakını da 3.doz olarak gerçekleşti. Elbistan, bu rakamlarla birlikte çift doz aşılamada mavi kategoriye geçmiş oldu. Yoğun aşılamanın etkisi ile hem vaka sayısı hem de hastaneye yatış sayısında da ciddi düşüş yaşandı. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar adlı uygulamasında; Elbistan genelinde yüksek riski simgeleyen ‘kırmızı’ alan kalmazken; Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki Covid servisi de 5’ten 1’e düşürüldü. Aşılamanın önemi yoğun bakımlarda direkt hissedildi. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki Covid-19 yoğun bakım servisi geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı.

Pandemi zincirini kıracak en büyük silah olarak görülen aşılamada; Sağlık Bakanlığı yeni bir karar aldı. Bakanlık, hatırlatma dozunda süreyi 3 aya indirdi. Son dozunun üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun tanımlanmasının ardından vatandaşlar aşılarını olmak için sağlık merkezlerine gitmeye başladı.

Türkiye'de Covid-19'a karşı toplumsal bağışıklama hedefiyle yürütülen aşılama programında, inaktif ve mRNA aşılarının ilk iki dozu 4 hafta arayla yapılıyor. Bu iki doz aynı aşı türünden uygulanmasında hangi aşı türü tercih edildiyse onunla devam ediliyor. İki doz inaktif veya mRNA aşısı olmuş kişiler, 3. dozlarını (hatırlatma) istediği aşı türünden tercih edebiliyor.

Elbistan’da ise, 3.doz aşısını yaptıranların sayısı 19 bin civarında. Hatırlatma dozunun süresinin değişmesiyle birlikte bu rakamın önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Yetkililer ise, henüz 1.doz ya da 2.doz aşısını olmayanlara seslenerek; salgından korunmak için aşılarını yaptırma çağrısını yinelediler.