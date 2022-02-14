Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistanspor, Yahyalı deplasmanından bir puanla döndü
Elbistanspor, Yahyalı deplasmanından bir puanla...
Elbistan’da görülen ‘ay halesi’ vatandaşları şaşırttı
Elbistan’da görülen ‘ay halesi’ vatandaşları...
Yaban hayatına 2,5 ton yem desteği
Yaban hayatına 2,5 ton yem...
Son 15 yılın rakamlarına göre nüfus kaybı 10 bine yaklaştı
Son 15 yılın rakamlarına göre...
70 MWe kapasiteli rüzgar santrali için düzenlenecek yarışma iptal edildi
70 MWe kapasiteli rüzgar santrali...
banner191
banner162

Elbistan’da görülen ‘ay halesi’ vatandaşları şaşırttı

Elbistan’da birçok vatandaş, ‘ay halesi’ olarak adlandırılan ve nadir rastlanan doğa olayına tanıklık etti.

Elbistan’da görülen ‘ay halesi’ vatandaşları şaşırttı
banner167

Elbistan’da, gökyüzünde ay çevresindeki beyaz halka olarak tabir edilen ay halesine şahitlik etti. Ayı kuşatan esrarengiz çemberi gören vatandaşlar, cep telefonları ile bu doğa olayını fotoğraflamaya çalıştı. Çevre illerden de görüldüğü bildirilen ay halesi adı verilen doğa olayının sebebinin ise, bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleri olduğu ortaya çıktı.

Yükseklerde altıgen şeklindeki buz kristalleri ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağladığını belirten uzmanlar, aydan farklı açılarla gelen ışıkların buz kristallerine ulaştıktan sonra, kırılarak dairesel halkalar oluşturduğunu belirtiyorlar.

Buz kristallerinin tümünün aynı biçimde oluşu, oluşan halkaları tamamlayarak Ay’ın etrafında dairesel bir görüntüye sebep olduğunu dile getiren uzmanlar, bilimsel olarak ‘Ay Halesi’ olarak adlandırılan doğa olayının yılda birkaç kez olabileceğini hatırlattılar.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistanda Görülen Ay Halesi Vatandaşları şaşırttı