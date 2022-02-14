Elbistan’da görülen ‘ay halesi’ vatandaşları şaşırttı

Elbistan’da, gökyüzünde ay çevresindeki beyaz halka olarak tabir edilen ay halesine şahitlik etti. Ayı kuşatan esrarengiz çemberi gören vatandaşlar, cep telefonları ile bu doğa olayını fotoğraflamaya çalıştı. Çevre illerden de görüldüğü bildirilen ay halesi adı verilen doğa olayının sebebinin ise, bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleri olduğu ortaya çıktı.

Yükseklerde altıgen şeklindeki buz kristalleri ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağladığını belirten uzmanlar, aydan farklı açılarla gelen ışıkların buz kristallerine ulaştıktan sonra, kırılarak dairesel halkalar oluşturduğunu belirtiyorlar.

Buz kristallerinin tümünün aynı biçimde oluşu, oluşan halkaları tamamlayarak Ay’ın etrafında dairesel bir görüntüye sebep olduğunu dile getiren uzmanlar, bilimsel olarak ‘Ay Halesi’ olarak adlandırılan doğa olayının yılda birkaç kez olabileceğini hatırlattılar.