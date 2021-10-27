Elbistan’da gıda denetim seferberliği başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını en üst düzeyde tutma maksadıyla bir gıda denetim seferberliği başlattı. Bu çerçevede denetimler tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da start aldı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, hem üretim hem satış hem de restoran, lokanta ve kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsayan denetimlerde bulundu. Unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi işletmelerin hem üretim hem satış noktalarında da denetimler gerçekleştirildi.

Gıda denetim seferberliği ile ile ilgili olarak Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımızın sorumluluğunda olup; bu kapsamda ilimizde güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından hassasiyetle ve aralıksız olarak yürütülmektedir.

İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerimiz bünyesinde görev yapan kontrol görevlisi personellerimiz; bakanlık adına ve kanun hükümleri doğrultusunda resmi kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır. Bu denetimlerin amacı; insanlara doğrudan ya da dolaylı şekilde risklerin önlenmesini sağlamaya yönelik olup, tüketici menfaatlerinin ve halk sağlığının korunmasına yöneliktir” denildi.

Açıklamada, “Pandemi sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlar doğrultusunda tüm gıda üretim satış noktalarında hijyen esaslı bilgilendirme denetimleri kontrol görevlilerince gerçekleştirilmiş olup, amacımız tüm Kahramanmaraş esnafına rehber olmak, sağlıklı ve güvenilir gıda üretmeleri konusunda yardımcı olmaktır. Her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak; tüketime uygun hale getirilmiş, sağlık açısından bir sakınca oluşturmayan ve besin değerini kaybetmemiş güvenilir gıdaların tüketicilere ulaşması öncelikli görevimizdir” ifadelerine yer verildi.