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Elbistan’da fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı

Elbistan’da, fuhşa aracılık etme ve fuhuş için yer temin etme suçlamasıyla biri 86 diğeri de 42 yaşında olan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Elbistan’da fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Elbistan’da, fuhşa aracılık etme ve fuhuş için yer temin etme suçlamasıyla biri 86 diğeri de 42 yaşında olan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde iki şahsın fuhşa aracılık ve fuhuş için yer temin ettiğini belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda M.K. (86) ve A.K.(42) adlı şahısları, fuhşa aracılık ve fuhuş için yer temin ettikleri gerekçesi ile Adıyaman nüfusuna kayıtlı H.T. (54) adlı kadını da fuhuş yapmak suçlaması ile gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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