Elbistan’da filografi kursu açılacak

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM), son yıllarda ilgi çeken sanatların başında gelen filografi tekniğini öğrenmek isteyenler için kurs açacak. Asrın Sanat Merkezi ile düzenlenen kursa katılanlar, eğitim sonunda hem yeni eserler üretebilecek hem de ekonomik gelir elde edecekler.

Filografi sanatı tarzı, bakış açısı, uygulama çeşitliliği, diğer sanat dalları ile beraber kullanılabilirliği açısından hem çok yönlü hem de çok özgün bir sanat dalı olarak adlandırılıyor. Büyük bir sabır gerektiren filografi sanatı, unutulmaya yüz tutmuş sanatlar arasında yer alıyor. Tahta bir taban üzerine çakılan çivilere tellerle desenlerin işlenmesiyle oluşturulan bir sanat olan filografi kursuna başvurmak isteyenler, HES kodu ile birlikte Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’ne başvurabilecek.