Elbistan’da ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi semineri  

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin koordinesiyle Elbistan’da, İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesini kapsamında annelere ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi kapsamındaki ilk etkinlik, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) konferans salonunda yapıldı. Buradaki etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, siyasi partilerin kadın kolları başkanları, anneler ile mahalle muhtarları katıldı. Eğitimde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından proje ile uyuşturucu bağımlılığı hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Projenin temel amacının; uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması olduğu vurgulanan sunumda, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan annelerin yardımıyla müdahale edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Annelerin çocuklarını en iyi tanıyan ve takip eden kişi olduğuna değinilen sunumda, uyuşturucu ile mücadelede de annelere büyük görevler düştüğüne işaret edildi.

Seminerin sonunda narkotik ekipleri, katılımcıların sorularını yanıtladı.