Elbistan’da da görülen oklu kirpiye zarar vermeyin çağrısı

Halk arasında oklu kirpilerin etinin ilaç olduğuna dair yanlış inanışlar bulunduğunu hatırlatan Prof. Satar, “Oysa böyle bir şey yok. Bu tür canlılar, bizim biyolojik zenginliklerimizdir” diye konuştu.

Türkiye'de avlanması yasak olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi, Elbistan’da tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Ekinözü ilçesinde de bir aracın çarpması sonucu oklu kirpinin telef olduğu kayıtlara geçmişti.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, kırmızı listede yer alan oklu kirpinin kemirgen hayvan olduğunu; Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'nın bir kısmı, Diyarbakır, Ergani ve Mardin'de görüldüğünü ifade ederek, korunması gereken tür olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Satar, şöyle konuştu:

“Bunların soyları tehlike altında zarar vermememiz lazım. Bunlar aslında diğer kirpilerden farklıdır. Bunlar normalde kemirgenler grubuna giriyor. Diğerleri daha farklı bir grupta ama bunlar tehlike anında ok şeklindeki yapılarını bırakıyorlar kendilerini kurtarmak için. Böyle değişik yapılara sahipler. Ok şeklindeki bu yapılarından dolayı oklu kirpi adı verilmiş. Bunları korumamız lazım. Halk arasında değişik inançlar var. Etinin ilaç olduğu söyleniyor. Oysa böyle bir şey yok. Bu tür hayvanları gördüğümüz zaman zarar vermememiz lazım. Bu tür canlılar bizim biyolojik zenginliklerimizdir. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım.”