Elbistan’da çinko ve kurşun madeni aranmasına onay verildi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre toplam 24 adet başvuru kabul edildi. Kurum tarafından 1 şirketin hisse pay devri, 6 şirketin işletme ruhsatı, 1 şirketin devir, 2 şirketin temdit, 3 şirketin rödövans ve 15 şirketin arama ruhsatı başvurusu onaylandı.

Arama ruhsatı başvurusu onaylanan maden sahaları arasında Elbistan da yerini aldı. Maden İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) yayımladığı listeye göre, arama ruhsatı talebi uygun bulunan 15 şirketten 1’i Elbistan’da çinko ve kurşun madeni araması yapacak. Adıyaman merkezli olduğu öğrenilen firmanın, çinko ve kurşun madeni arayacağı bölge ya da bölgelerin net koordinatlarına ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.