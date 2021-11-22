Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Filtresiz çalışan santrale ortak tepki
Filtresiz çalışan santrale ortak tepki
Arazi toplulaştırma çalışmaları 38 mahallede devam ediyor
Arazi toplulaştırma çalışmaları 38 mahallede...
Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor
Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor
Erçene-Ekinözü kavşağı arasına yeni güzergah
Erçene-Ekinözü kavşağı arasına yeni güzergah
Elbistan Belediyesi’nden vatandaşlara vergi uyarısı
Elbistan Belediyesi’nden vatandaşlara vergi uyarısı
banner191
banner162

Elbistan’da çini kursu açılacak

Elbistan'da Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM), Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan çini sanatını öğrenmek isteyenlere yönelik kurs açılacak.

Elbistan’da çini kursu açılacak
banner167

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi, geçmişi çok eskilere dayanan ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan çini sanatı için kurs açıyor. Geçtiğimiz yıl bölgede bir ilk olarak açılan çini kursunun ikincisi 1 Aralık’ta başlayacak. Çini sanatını öğrenmek isteyenler ya da bu sanata ilgi duyanlar, 26 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’ne başvurabilecek.

Kursla birlikte, bir keşif sanatı olan çiniciliğin Elbistan’da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çini sanatı, bisküvi adı verilen seramik malzemelere uygulanıyor. Deseninin tasarlama süreciyle birlikte 2 haftada bitirilebiliyor.  Dımdık adı verilen özel bir kıl fırça ile boyama yapılıyor. Boyama aşaması bittikten sonra da sırlama ve fırınlama yapılıyor.

 Kursiyerlere, Türk-İslam tarihinin klasik çini motifleri, boya özellikleri, fırça tutuş şekilleri, obje üzerinde desen çalışması eğitimi verilecek.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistanda çini Kursu Açılacak