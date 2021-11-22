Elbistan’da çini kursu açılacak

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi, geçmişi çok eskilere dayanan ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan çini sanatı için kurs açıyor. Geçtiğimiz yıl bölgede bir ilk olarak açılan çini kursunun ikincisi 1 Aralık’ta başlayacak. Çini sanatını öğrenmek isteyenler ya da bu sanata ilgi duyanlar, 26 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’ne başvurabilecek.

Kursla birlikte, bir keşif sanatı olan çiniciliğin Elbistan’da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çini sanatı, bisküvi adı verilen seramik malzemelere uygulanıyor. Deseninin tasarlama süreciyle birlikte 2 haftada bitirilebiliyor. Dımdık adı verilen özel bir kıl fırça ile boyama yapılıyor. Boyama aşaması bittikten sonra da sırlama ve fırınlama yapılıyor.

Kursiyerlere, Türk-İslam tarihinin klasik çini motifleri, boya özellikleri, fırça tutuş şekilleri, obje üzerinde desen çalışması eğitimi verilecek.