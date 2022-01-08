Elbistan’da çiftçilere hibe destekli ceviz fidanı dağıtılacak  

Çitil, ceviz fidanlarının yüzde 45’inin hibe destekli olacağını belirterek çiftçilerin fidan başına 8 lira 13 kuruş ödeyeceğini dile getirdi.

Elbistan Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, il müdürlüğünün başlattığı ‘Kahramanmaraş İl Ceviz Üretiminin Artırılması ve Geliştirilmesi’ projesi çerçevesinde ceviz fidanı verileceğine dikkat çekti.

En az 3 ve en fazla da 10 dekar arazi için hibe ceviz desteğinden yararlanılabileceğini ifade eden Çitil, “Projenin uygulama esasları gereğince projeden yararlanacak olan çiftçilerden yüzde 55’lik çiftçi katkısı karşılığı olarak her bir fidan başına 8.13 ₺ çiftçi katkısı alınması gerekmektedir. Bu bağlamda; Elbistan İlçe Müdürlüğümüzce ceviz fidan talep listesi oluşturulacaktır.

En az üç dekar en fazla on dekar arazi için başvuru alınacaktır. Ceviz fidanı talep eden çiftçilerin arazilerinin sulanabilir olması gerekmektedir. Çiftçilerimiz, fidan dikilecek yerin ada/parsel numarası ile başvuru yapılacaktır. Ceviz fidanı almak isteyen çiftçilerimiz, taleplerini en kısa zamanda müdürlüğümüze başvurabilirler” dedi.