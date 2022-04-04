Elbistan’da çiftçilere 15 milyon 470 bin lira ek girdi desteği

2022'de 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya yükseltilmişti. Bu kapsamda, ek bütçeden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre 2021 yılı üretimleri için buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek. Böylece 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lira da girdi desteğiyle dekara toplamda 116 lira ödenmiş olacak.

Ek girdi desteğinden Elbistan’daki 4 bin 16 çiftçi yararlanacak. 309 bin 401 dekar arazide üretilen ürünler için çiftçilere toplam 15 milyon 470 bin 84 lira ödeme yapılacak. Söz konusu ek girdi desteği icmalleri askıya çıkarıldı.

Askı icmallerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Üreticilerimizin mağdur olmamaları için, İl Müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanan ve mahalle muhtarlıklarına gönderilen askı icmallerindeki bilgilerini kontrol etmeleri, herhangi bir yanlışlık tespit edilmesi halinde en geç 8 Nisan tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek olup, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır” denildi.