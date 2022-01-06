Elbistan’da boşanma oranı evlenme oranını geçti

Yaklaşık 143 bin kişinin yaşadığı Elbistan’da, İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 1 yılda yaptığı toplam işlem sayısı, 184 bin 45 olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda doğum sayısında düşüşün dikkatlerden kaçmadığı Elbistan’da, 2021 yılında da aynı durum devam etti. 2020 yılında 2 bin 338 olarak gerçekleşen doğum sayısı, 2021 yılında 2 bin 179’a düştü. 2020 yılında ciddi oranda artan ölüm vakalarında da gerileme yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü’nden derlenen bilgilerde ilçede 955 kişinin defin işleminin yapıldığı 2020 yılına göre 2021 yılında düşüş olduğu da gözlendi. Elbistan’da 2021 yılında 748 ölüm olayı kaydedildi. İlçede yabancı doğum kaydı sayısı da 2020’ye göre azalarak 157’ye düştü.

Evlenme sayılarında önceki yıla göre artış yaşandı. Pandeminin etkisi ile binin altına düşen evlenme sayıları, tekrar yükseldi. Elbistan’da 1141 çift, 2021 yılında dünya evine girdi. 2020 yılında 301 çiftin boşandığı Elbistan’da, bu rakamın ciddi oranda artması da dikkatlerden kaçmadı. Kentte, boşanan çift sayısında yüzde 25’in üzerine artış gerçekleşti. 2021 yılında 380 çift, çeşitli nedenlerle boşanarak evliliklerini noktaladı.

2017 yılında hayata geçirilen çipli kimlik kartı alan kişi sayısına 2021’de de 18 bin 161 kişi eklendi. Böylece kentteki 129 bin 330 kişi yeni kimlik kartı sahibi oldu.

Ehliyet ve pasaport işlemlerini de yapan Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden 6 bin 221 kişi ehliyet alırken 2 bin 439 kişiye de pasaport verildi.

Ayrıca, 10 bin 85 kişinin adres beyanı işlemi yapılırken; 84 kişiye de mavi kart verildi.

Elbistan İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Gören, 2021 yılı istatistiklerine ilişkin olarak verdiği bilgi de, işlem yoğunluğunun katlanarak arttığını söyledi.

2020’ye oranla genel işlem adedi yönünden 40 binin üzerinde artışla 2021’i tamamladıklarını belirten Gören, “İşlem adedimiz nüfusumuzun da üzerine çıkarak 184 bin 45’e ulaştı. 1 müdür, 2 şef ve 13 de memurla, tüm vatandaşlarımıza en iyi ve hızlı hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduk. En önemli amacımız, müdürlüğümüzün vatandaş memnuniyeti açısından en üst seviyeye ulaşmasıydı. Bunu da sağladığımıza inanıyorum. Tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 2022 yılında da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya özen göstereceğiz” dedi.