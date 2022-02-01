Elbistan’da bir yılda 1.833 taşınmaz el değiştirdi

2 vatandaşın da, Ölünceye Kadar Bakma Akdi sözleşmesi kapsamında işlem yaptırdığı Elbistan Tapu Müdürlüğü’nde 1 yılda 18 milyon 814 bin lira da tapu harcı tahsil edildi.

Elbistan Tapu Müdürlüğü, kentte en yoğun mesainin yapıldığı kurumların başında geliyor. Elbistan Tapu Müdürlüğü’nde 2021 yılında yaklaşık 26 bin vatandaşın vatandaşın alım-satım, devir gibi talepleri yerine getirildi. Bu işlem sayısı ile birçok ili de geride bırakan Elbistan Tapu Müdürlüğü, Alo 181 çağrı merkezine de bünyesinde bulunduruyor. Türkiye’de sadece 16 kişi olarak görev yapan çağrı merkezi personeli, vatandaşların randevu ve diğer taleplerine ilişkin tüm işlemlerini online olarak yapmalarını sağlıyor.

Vatandaş memnuniyet oranı da yüzde 100’e yakın bir seviyeye çıkan Elbistan Tapu Müdürlüğü’nün, 2021 yılı istatistikleri belli oldu.

Buna göre, müdürlükte 2021 yılında toplam 18 milyon 814 bin 74 lira tapu harcı tahsil edildi. Yine aynı dönemde 160 bin 14 lira da damga vergisi tahsil edildi.

25 bin 910 yevmiyeli işlemin yapıldığı Elbistan Tapu Müdürlüğü’nde, 1.833 taşınmazın satış işlemi gerçekleştirildi. 254 adet intikal, 31 adet taksim, 570 adet ipotek, 10 adet kamulaştırma ve 900 adet de tapu kaydı gibi talepler yerine getirildi.

Aynı zamanda müdürlükten Türkiye genelinde diğer tapu müdürlüklerince istenen 300 akitli ve akitsiz tapu işleminden 184’üne onay verildi.