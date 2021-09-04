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Elbistan’da bir kömür sahasının ruhsatına daha onay çıktı

Elbistan’da bir şahsın, kömür sahası için bulunduğu ruhsat talebi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından uygun görüldü.

Elbistan’da bir kömür sahasının ruhsatına daha onay çıktı
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Elbistan-Afşin bölgesindeki linyit kömürüyle ilgili olarak başta Elektrik üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) olmak üzere özel sektörün termik santral projelerini hayata geçirme çalışmaları sürüyor. Halihazırdaki 2 termik santralin işletmede olduğu Elbistan-Afşin bölgesinde kurulması planlanan 2 özel termik santral de ÇED aşamasında durdurulmuştu. Bölgede, henüz yatırım ya da ÇED aşamasına gelmese de İhlas İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi’nin de 2 ayrı kömür sahası için ruhsat talebi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce (MAPEG) uygun bulunmuştu.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), yaptığı açıklama ile işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre toplam 81 adet başvuru kabul edildi. Kurum tarafından 42 şirketin arama ruhsatı, 10 şirketin işletme ruhsatı, 8 şirketin devir, 14 şirketin temdit, 1 şirketin rödövans, 5 şirketin ihale ve 1 şirketin hisse pay devri başvurusu onaylandı.

MAPEG’in yayımladığı listede, Elbistan’la ilgili de bir ruhsat talebinin uygun bulunduğu bilgisi yer aldı. Listede, İlhan Kanat adına olan sahayla ilgili olarak herhangi bir koordinat ya da mevki bilgisine yer verilmedi.

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Elbistanda Bir Kömür Sahasının Ruhsatına Daha Onay çıktı