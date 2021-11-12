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Elbistan’da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Elbistan’da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı
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İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerinde emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası çerçevesinde Uzun Çarşı girişinde stant açıldı ve denetim noktası oluşturuldu. Denetimlerde sürücülere ve vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak, "Bir Hareketine Bakar Hayat" baskılı maske ile broşürler dağıtıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Elbistan-Göksun karayolunda denetim noktası oluşturdu. Burada da sürücülerle araçlardaki yolculara, emniyet kemerinin can kurtardığı hatırlatılarak broşür dağıtıldı. Jandarma trafik ekipleri ayrıca, ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası ile ilgili afişleri, akaryakıt istasyonu ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalara asarak farkındalığın arttırılmasını sağladı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü’nün de katıldığı uygulamalarda; trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği ve birçok kazada hayat kurtardığı vurgulandı. Uygulamada, üç noktalı emniyet kemerlerinin, ağır yaralanma risklerini yüzde 45'e kadar azaltırken, arka koltukta emniyet kemeri kullanmak ise ağır yaralanmaları yüzde 50'ye kadar azalttığı hatırlatıldı.

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