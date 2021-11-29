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Elbistan’da arıcılık kursu açıldı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan arıcılık kursu, 16 kursiyerin katılımı ile devam ediyor.

Elbistan’da arıcılık kursu açıldı
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı imzalanan protokol çerçevesinde “Hayat Boyu Öğrenme Programı” kapsamında bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla; Elbistan Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde arıcılık kursu açıldı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri Serhat Teşdoğ ve Bayram Şakalar tarafından 16 kursiyere 9 gün boyunca toplam 72 saat eğitim verilecek. Kursta, genel arıcılık bilgileri, arıcılıkta kullanılan malzemeler, arıcılığın tarımdaki önemi, arı cinsleri, arı ürünleri ile arı hastalık ve zararlıları hakkında kapsamlı bilgiler aktarılacak.

Kursla ilgili olarak bilgi veren Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, “Çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve istihdam koşulları artırabilmek amacı ile açılan kurslarımız; eğitimin mümkün olduğunca öğrenenlere yakınlaştırılması, erişim zorluğu olan kesimlere ulaşmak ve herkes için yeni temel beceriler kazanması açısından çok önemli” dedi.

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Elbistanda Arıcılık Kursu Açıldı