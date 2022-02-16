Elbistan’da aranması olan 5 şahıs yakalandı

Asayiş Büro Amirliği, ülke genelinde gerçekleştirilen aranan şahıslar uygulamasının Elbistan ayağını, 21 polisten oluşan 6 ekiple icra etti. Sivil ve resmi ekipler, ilçe merkezinde 18 ayrı adreste arama yaptı. Uygulama sonucunda aranması olan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Türkoğlu Açık Cezaevi’ne teslim edildi. Diğer 3 şahıs ise, savcılık ve mahkemece alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, 2022 yılı başından bu tarafa geçen 45 günlük sürede 80 aranan şahsı yakaladığı ve gerekli işlemleri yaptığı belirtildi. Ekiplerin, bu yöndeki çalışma ve uygulamalarının aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.