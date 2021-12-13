Elbistan’da alkol zehirlenmesi: 3 kişi hastanelik oldu

En son Afyonkarahisar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkol vakalarından biri de Elbistan’da yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, hafta sonu 3 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Zehirlenme belirtileri gösteren şahıslardan 2’si tedavisinin ardından taburcu edilirken sağlık durumu ciddiyetini koruyan diğer şahsın ise tedavisine devam edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta da 3 kişinin Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanelerinde sahte alkol şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.