Elbistan’da 8.ve12.sınıf öğrencilerine ücretsiz kaynak kitap desteği

Bu çerçevede, LGS, TYT, AYT ve YDT alanlarında toplam 22 bin 343 adet yardımcı kitap, Elbistan’daki öğrencilerle buluşturulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin katkılarıyla 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencileri için hazırlanarak tüm illere gönderilen yardımcı kaynak kitaplarının ilçelere dağıtımı öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce program düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Müdür Yardımcıları Akif Bulut ile Önder Erdem Gökşen, Şube Müdürü Ahmet Akküncü ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt katıldı.

Kitap dağıtım programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, bakanlığın daha önce de kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirdiğini belirterek, "Hem resmî hem özel okullardaki tüm ders kitaplarına ek olarak beceri temelli soru bankasını başta destekleme ve yetiştirme kurslarında kullanmak üzere öğrencilerimizin istifadesine sunmuştuk. Yine bu süreçte 81 ildeki İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde hizmet veren Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin katkılarıyla LGS, TYT, AYT ve YDT sınavlarına hazırlık olmak üzere on sekiz ayrı kitapçığı bugün itibariyle ilçelerimize dağıtmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz dağıtılacak olan yardımcı kaynak kitaplarının öğrenciler adına büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Kahraman, "Öğrencilerimizin sınavlarda başarıya ulaşmaları için Bakanlığımız hiçbir masraftan kaçınmıyor. Öğrencilerimizin de bu imkânları en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz. Bu noktada İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz, kitapların dağıtımı ve kitaplardan faydalanma konusunda gerekli gayretleri gösterecekler. Kitapların hazırlanmasında emeği geçen Ölçme Değerlendirme Merkezimize ve öğretmenlerimize teşekkür eder, tüm öğrencilerimize kitapların hayırlı olmasını dilerim" ifadeleri ile sözlerini noktaladı.