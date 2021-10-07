Elbistan’da 6 okuldaki öğrencilerden gönüllü PCR testi alınacak

Gönüllülük esasına dayılı olarak 570 öğrenciye PCR testi uygulandığını ifade eden Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, sadece boğazdan sürüntü alındığına dikkat çekti.

Kahraman, şöyle konuştu:

“Öğrencilerden PCR testi alınmasıyla ilgili tüm Türkiye genelinde 10 il pilot il olarak belirlendi, Kahramanmaraş’ımızda bu illerden birisi. Ve biz de ilimizde ilk planda bize söylenen 600 öğrencimizden PCR testi alınacaktı. Sonradan İl Sağlık Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda her ihtimale karşı bu sayı bine çıkarıldı. Dün itibariyle de 570 tane öğrencimizden PCR numunesi alınmış durumda. Bu noktada da öğrencilerimizde zaten gönüllülük esasına göre PCR testini veriyorlar. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu süreci yürüttük şu ana kadar ve hedeflenen 600 sayısına biz yaklaştık da biz fazladan olmak üzere bin tane öğrencimizin numunesini almış ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte koordineli olarak tamamlamış olacağız inşallah.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, son olarak, “Tüm öğrencililerimizden PCR testini velilerinin rızasıyla alıyoruz. Bununla ilgili belge de var. Onlardan yazılı bir belge geldiğinde öğrencilerimiz ilgili sağlık heyetimize okul müdürlerimizin kontrolünde numune alma süreçlerini gerçekleştiriyorlar” ifadelerini kullandı.