Elbistan’da 5 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

FETÖ-PDY, PKK-KCK, DEAŞ, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleri ile ilişkili şahısların mal varlıklarının dondurulmasını içeren karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan kararla, FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 770 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Terör örgütlerine üye oldukları gerekçesi ile Resmi Gazete’de yayımlanarak mal varlığı dondurulan isimler arasında Elbistan’dan 5 kişi yer aldı. E.U. ve T.A’nın FETÖ/PDY, H.A.’nın TKP/ML, MLKP üyesi oldukları gerekçesiyle de İ.K. ve D.E. adlı şahısların mal varlıkları donduruldu.

Afşin’de, FETÖ/PDY üyesi H.D. ile T.E., DEAŞ üyesi M.G.’nin; Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY üyeleri H.Y., M.E. ve Ö.K. ile DHKP-C üyesi Ş.N.Ö.’nün, Türkoğlu’nda FETÖ/PDY üyesi A.Ç.’nin ve Göksun’da da FETÖ/PDY üyesi Y.A.’nın mal varlıkları dondurulmuş oldu.

Böylece il genelinde mal varlığı dondurulan terör örgütü üyelerinin sayısı 14 oldu.