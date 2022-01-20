Elbistan’da 34 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak

Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne heyecanını yaşayacak. Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül’de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Öğrenciler, 21 Ocak Cuma günü itibariyle yarıyıl karnelerini alarak 7 Şubat’ta tekrar ders başı yapacak.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, ilçede toplam 33 bin 937 öğrencinin karne alacağını söyledi.

Bayazıt, “3 bin 120 okul öncesi, 10 bin 156 ilkokul, 10 bin 287 ortaokul ve 10 bin 374 de lise öğrencimiz, 6 Eylül’de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış olacak” dedi.

Bayazıt, şöyle konuştu:

“Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime 1,5 yıl arada sonra başladık. Bu hassas ve zorlu süreci, en verimli şekilde değerlendirmek için milli eğitim camiası olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma gayretinde olduk. Çocuklarımızın sağlığından taviz vermeden geçirdiğimiz yaklaşık 5 aylık bir sürecin ardından öğrencilerimizin karne heyecanını onlarla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onları güçlü yarınlara hazırlayan öğretmen, veli ve eğitim camiamıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Velilere seslenen Bayazıt, kırık not uyarısında bulunarak, “Karne, bu öğretim yarıyılında alınan tüm notların bileşkesidir ve derslerdeki bilgi düzeyini gösterir. Dolayısıyla karnedeki notlar, bu dönemde yapılan çalışmaların ve sergilenen çabanın bir göstergesidir. Karneden, öğrencilerimiz kadar velilerimizin de ders çıkarması gerekir. Evlatlarımızın karnelerindeki notların düzeltilmesi her zaman çalışmakla mümkündür. Çocuklarımızın eksikliklerinin farkında olmak ve bu eksikliklerin nasıl kapatılacağına, telafi edileceğine kafa yormak; onların yanında ve destekçisi olmak gerekmektedir. Çocuklarımızın iyi bir insan, başarılı bir öğrenci ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için sizin sevginize, ilginize, güveninize ve desteğinize ihtiyaçları bulunmaktadır” dedi.

Öğrencilere de tatil sürecini iyi değerlendirmelerini isteyen Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “Bir dönem boyunca vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını alma vakti geldi. Bu tatil dönemini çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Tatil boyunca bol bol kitap okuyarak, arkadaşlarınız ve ailenizle zaman geçirerek ve geride bıraktığımız dönem boyunca eksikliklerinizi tamamlamaya çalışarak değerlendirebilirsiniz” şeklinde konuştu.