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Elbistan’da 30 sınıfa Covid-19 karantinası
Elbistan’da 30 sınıfa Covid-19 karantinası
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Elbistan’da 30 sınıfa Covid-19 karantinası

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, il genelinde 156 sınıfın karantinaya alındığını açıkladı. Karantinaya alınan sınıflardan 30’unun ise Elbistan’da olduğu bildirildi.

Elbistan’da 30 sınıfa Covid-19 karantinası
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Covid-19’a yakalanan öğrenci sayısının 662 öğretmen sayısının da 194 olduğunu belirten Kahraman, karantinaya alınan sınıftaki toplam öğrencinin ise 3 bin 579 olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş’taki kaç sınıfın karantinaya alındığı ve kaç öğrenci ve öğretmenin Covid-19’a yakalandığına ilişkin verileri paylaştı.

İl genelinde 156 sınıfın karantinaya alındığı açıklayan Kahraman, Koronvirüse yakalanan öğrenci sayısının 662, öğrenmen sayısının da 194 olduğunu ifade etti. Ayrıca Kahraman, karantinaya alınan sınıftaki toplam öğrencinin ise 3 bin 579 olduğu bilgisini paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, şöyle devam etti:

“Okulların açılmasıyla beraber bu sayıların artacağını öngörmekteydik ve şu anda planlanan veya ön görülen durumun ötesinde farklı gelişen bir süreç yok. Planlanan öngörülen süreç devam etmekte. Herhangi bir şey olduğunda farklı bir durum gerçekleştiğinde de herhangi bir tedbir alma hususunda da tereddüt etmeksizin o okulla ve o sınıfla ilgili tedbirimizi alacağımızı velilerimizin bilmesi lazım. Şu anda okullarımız en güvenli alan. Oluşturulmak istenen algının tam tersine okullarımızda şu anda maske boyutuyla, dezenfektan boyutuyla veya sosyal mesafe boyutuyla alınan tedbirlerle salgın sürecini en az şekilde seyrettirmek için gayret etmekteyiz. Tabii bu sadece okul idarelerimizin, gayretlerimizin veya öğrencilerimizin tedbirleriyle olacak husus olmayıp bu hususta başta velilerimiz olmak üzere tüm toplumun bize bu nokta katkı sunmasını bekliyoruz. İnşallah güzel günlere hep birlikte ulaşacağız.”

Elbistan’da ise 30 sınıf için Covid-19 karantinası uygulandığı belirtildi. Karantina uygulanan sınıfların bazılarının aynı okul içerisinde yer aldığı öğrenildi.

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