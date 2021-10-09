Elbistan’da 164 bin doz aşıya ulaşıldı

Ağustos ayı ile birlikte pik yapan vakalarda da hastaneye yatışların azalması nedeniyle 5 olan Covid servisi sayısı 3’e düşürüldü.

Ülke genelindeki Covid-19 vaka sayıları 30 bin bandında seyrediyor. Günlük vefat sayılarının da 2002ün üzerine çıktığı ülkede; vaka artışından en fazla etkilenen yerlerden biri de Elbistan oldu. Elbistan’da ağustos ayı başından itibaren artan vaka sayıları ile birlikte Elbistan Devlet Hastanesi’nde kapatılan Covid-19 yoğun bakım servisleri yeniden açıldı. Hastaneye başvuru sayısının yoğunlaşması, önceki dönemlerde 1’e düşürülen Covid-19 servis sayısının da arttırılmasına neden oldu. Haziran ayı ortalarında tek servisin hizmet verdiği ve yatan hastaların da tek haneli rakamlara düştüğü Elbistan Devlet Hastanesi’nde Covid-19 servis sayısı önce 3’e sonra da 5’e yükseltildi. Ağustos ve eylül aylarının pik seviyelerde seyrettiği vakalarda, son günlerde hastaneye yatış ve hasta sayısında ibre aşağıya doğru döndü. Ekim ayı itibariyle bu azalış doğrultusunda hastanedeki Covid-19 servisinin 2’si kapatıldı.

Ülke genelindeki aşılama çalışmaları da büyük bir hızla sürüyor. Elbistan’da da; toplumsal bağışıklığın sağlanması için 1.ve 2.doz aşılamaya yönelik seferberlik devam ediyor. İlçe genelinde aşılama hedef kitlesinde yaklaşık 110 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor. Bugüne kadar, kent genelinde 1.doz aşı yapılan kişi sayısı ise 82 bini aştı. İkinci dozda aynı rakama ulaşılamazken; şehirde 67 binin üzerinde kişinin aşılaması tamamlandı. 3.dozunu yaptıran kişi sayısı ise 15 bin civarında. Bu rakamlar doğrultusunda 1.doza oranla mavi kategoride olan Elbistan’ın; ikinci dozda da aynı kategoriye girmesi için yaklaşık 15 bin doz daha aşı uygulanması gerekiyor. Elbistan’da uygulanan toplam aşı ise, 164 bin dozu buldu.