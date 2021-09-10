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Elbistan’da 13 okulun daha doğalgaz dönüşümü yapılacak

Elbistan’da 13 okul ile Halk Eğitimi Merkezi’nin doğalgaz dönüşümünün yapılması için ödenek ayrıldı.

Elbistan’da 13 okulun daha doğalgaz dönüşümü yapılacak
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Kahramanmaraş genelindeki okulların doğalgaz dönüşümü işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı’nca 6 milyon lira ödenek tahsis edildi. Ayrılan bu ödenekten Elbistan’da doğalgaz dönüşümü yapılacak okullar ise belli oldu. Buna göre, Ali Tekinsoy Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu, Şehit Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu, Şeker Ortaokulu, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Halk Eğitimi Merkezi, Yunus Emre İlkokulu, TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu, Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu, Elbistan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gazipaşa İlkokulu ve Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nda doğalgaz dönüşümü yapılacak.

İlçede 6 okul ile 1 yurtta geçtiğimiz günlerde başlatılan doğalgaz dönüşüm çalışmaları ise sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte doğalgaz dönüşümü yapılan bina sayısı 21’e yükselecek.

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Elbistanda 13 Okulun Daha Doğalgaz Dönüşümü Yapılacak