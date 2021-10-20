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Elbistan’da 1 milyon 680 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Elbistan’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin bir kamyonette yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 1 milyon 680 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Elbistan’da 1 milyon 680 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
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Elbistan’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin bir kamyonette yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 1 milyon 680 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Durdurulan kamyonette yapılan aramada, 168 kutu olmak üzere toplam, 1 milyon 680 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların piyasa değerinin ise yaklaşık 200 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  

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