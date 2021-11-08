Elbistan’a Ziraat Bankası’nın 2.şubesi açılsın talebi

Ziraat Bankası Elbistan Şubesi, müşteri yoğunluğunun bulunduğu bankaların başında geliyor. Özellikle çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar olmak üzere geniş bir yelpazeye bankacılık hizmeti sunan şubede, yoğunluk da eksik olmuyor. Pandemi sürecinin de etkisi ile şube içerisine belli sayıda müşteri alınması, banka dışında uzun sıraların oluşmasına neden oluyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da; bu yoğunluğa dikkat çekerek Ziraat Bankası’nın Elbistan’a ikinci bir şube açmasını istedi.

Konuyla ilgili talebini bankanın genel merkezine ileten Aycan, “150 bin nüfusa sahip olan Elbistan, Kahramanmaraş’ın en büyük ilçelerinden birdir. Elbistan Ovası ise Türkiye’nin önemli bir ovası ve tarım bölgesidir. Elbistan ilçemizde vatandaşların büyük bir kesimi tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. İlçe sakinlerinin büyük bir kısmı da iş ve işlemlerini Ziraat Bankası aracılığı ile yürütmektedir. İlçede bulunan mevcut şubede ciddi bir yoğunluk yaşanmaktadır. Bu nedenle yeni bir şubeye ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.