Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Karbonmonoksit seviyesinde endişe veren artış grafiklere yansıdı
Karbonmonoksit seviyesinde endişe veren artış...
Vaka sayıları düşüşe geçti
Vaka sayıları düşüşe geçti
15 çevre ve doğa kuruluşundan termik santral deklarasyonu
15 çevre ve doğa kuruluşundan...
84 parsele bölünen hizmet alanının satışı için yeni ihale takvimi açıklandı
84 parsele bölünen hizmet alanının...
Pınarbaşı Ortaokulu’na uluslararası ‘Mükemmellik Okulu’ ödülü
Pınarbaşı Ortaokulu’na uluslararası ‘Mükemmellik Okulu’...
banner191
banner162

Elbistan’a Ziraat Bankası’nın 2.şubesi açılsın talebi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, işlem yaptırmak isteyen vatandaşların dakikalarca kuyruk beklediği Ziraat Bankası’nın, Elbistan’da 2.şubesinin açılması için talepte bulundu.

Elbistan’a Ziraat Bankası’nın 2.şubesi açılsın talebi
banner167

Ziraat Bankası Elbistan Şubesi, müşteri yoğunluğunun bulunduğu bankaların başında geliyor. Özellikle çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar olmak üzere geniş bir yelpazeye bankacılık hizmeti sunan şubede, yoğunluk da eksik olmuyor. Pandemi sürecinin de etkisi ile şube içerisine belli sayıda müşteri alınması, banka dışında uzun sıraların oluşmasına neden oluyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da; bu yoğunluğa dikkat çekerek Ziraat Bankası’nın Elbistan’a ikinci bir şube açmasını istedi.

Konuyla ilgili talebini bankanın genel merkezine ileten Aycan, “150 bin nüfusa sahip olan Elbistan, Kahramanmaraş’ın en büyük ilçelerinden birdir. Elbistan Ovası ise Türkiye’nin önemli bir ovası ve tarım bölgesidir. Elbistan ilçemizde vatandaşların büyük bir kesimi tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. İlçe sakinlerinin büyük bir kısmı da iş ve işlemlerini Ziraat Bankası aracılığı ile yürütmektedir. İlçede bulunan mevcut şubede ciddi bir yoğunluk yaşanmaktadır. Bu nedenle yeni bir şubeye ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistana Ziraat Bankasının 2.şubesi Açılsın Talebi