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Elbistan’a mevsimin ilk karı yağdı

Elbistan’da gece boyunca etkili olan yağmurdan sonra hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Elbistan’a mevsimin ilk karı yağdı
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Yaklaşık 1 haftadan beri yer yer sağanak yağışın etkisinde kalan Elbistan’a mevsimin ilk karı yağdı. Sabah ilk olarak yağmurla karışık olarak başlayan kar, ilerleyen saatlerde şiddetini arttırdı. Şehrin yüksek bölümleri başta olmak üzere yollar, otomobiller, ağaçlar beyaza büründü. Kar yağışı, çevre ilçelerde de etkili oldu. Nurhak ve Ekinözü ilçesinde de yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı.

Elbistan’la ilgili yapılan hava tahminlerine göre ise, yağışa 2 gün ara geliyor. Perşembe gününden itibaren hava açacak. Gece sıcaklıkları eksi 5 dereceye kadar düşecek. Hafta sonu itibariyle de yeni bir yağışlı hava dalgasının kent ve çevresinde etkili olması bekleniyor.

Elbistan Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde çalışma başlattı.

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