Elbistan’a ışık tutan belgeselin ilk tanıtımı yayınlandı

Yönetmen koltuğunda Mustafa Çakıroğlu'nun oturduğu belgeselin metin yazarlığını Uzman Tarihçi Ünal Üstündağ üstlendi. Murat Çürük’ün süpervizör olarak görev aldığı belgeselin İdari Koordinatörlüğünü ise Yavuz Selim Gülgeç yaptı. Milli mücadele döneminde Elbistan’a ışık tutan Çakıroğlu ve ekibi, çekimlerini tamamladığı ‘Birlik, Cesaret, İnanç, Vatan; Milli, Mücadele'de Elbistan’ belgesinin ilk tanıtımını yaptı. Elbistan Şehir Müzesi'nde görülebilen belgeselin yakın zaman içerisinde İstanbul'da özel bir gösteriminin yapılması planlanıyor.

Konuyla ilgili konuşan Yönetmen Mustafa Çakıroğlu, “Milli mücadelenin yüzüncü yılı nedeniyle Ateşler İçerisinde Maraş isimli bir belgeseli yapmak üzere yaklaşık üç yıl önce yola çıktık. Maraş’ı Kahramanmaraş yapan destanı birinci derece önemli kaynaklardan araştırırken Elbistan’ın milli mücadelede yerinin yeteri kadar anlaşılmadığını fark ettik. Fikir buradan doğdu. Elbistan’ın tarihine bir ışık tutmayı denedik. Büyük bir duygu yoğunluğu içerisinde atalarımıza ve milli mücadele ruhuna da bir küçük saygı duruşu gerçekleştirmeye çalıştık” şeklinde konuştu.

Tarihçi Metin Yazarı Ünal Üstündağ ise, Elbistan’ın, milli mücadeledeki yerinin bir üs olmaktan daha ileride olduğunu belirterek, “Milli mücadelede Maraş bölgesi özellikle güney cepheleri başta olmak üzere diğer cephelere de örnek teşkil edecek önemli bir mücadeleye imza attı. Aradan geçen yüz yıllık süreci çok yönlü olarak, hatıratlar, birincil ve ikincil kaynaklardan, kahramanların birinci derece yakınlarından dinleyerek, yeniden ele alırken gördük ki yalnızca bir belgeselle konuyu anlatmak, ulaştığımız okyanusta küçük bir göle sığınmak olur. Elbistan bölgesinin milli mücadeleye sağladığı katkı yalnızca bir üs olmaktan çok daha ötedir. Kısa belgeselde bunları işlemeye çalıştık” ifadelerini kullandı.