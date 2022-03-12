Elbistan’a 2050’ye kadar su sağlayacak projenin son planları hazırlandı

Proje kapsamında Elbistan ilçe merkezinde 2009 yılından önce yapılan tüm içme suyu şebekesi yenilecek. Aynı zamanda 21 kırsal mahallenin de içme suyu ihtiyacı karşılancak.

Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından finanse edilecek olan Elbistan İçme Suyu Şebekesi projesi ile Afşin - Elbistan İçme Suyu İsale Hattı projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Elbistan ilçe merkezindeki içme suyu şebekesinin büyük bölümün yenilenmesini ve Sarımağara kaynağından ilçeye su ulaştırılmasını amaçlayan proje için nihai çevresel ve sosyal yönetim planları hazrılandı.

Elbistan İçme Suyu İsale Hattı projesi kapsamında; toplamda 133 km uzunluğunda ana ve bağlantı hatları ile inşa edilecek yedi adet su rezervuarı bulunuyor. İlçe merkezi ile birlikte Ağlıca, Akören, Alembey, Balıkçıl, Çatova, Çiçek, Çıtlık, Demircilik, Doğan, Eldelek, Gündere, Güvercinlik, Hasankendi, Izgın, Karaelbistan, Karahüyük, Küçükyapalak, Söğütlü, Taşburun, Türkören ve Yapraklı mahallelerine de bu projeden içme suyu verilecek.

Proje kapsamında; 2009 yılından önce inşa edilen ve standartları karşılayamadığı gibi ekonomik ömrünü tamamlayan tüm şebeke yenilenecek. Sadece 2009 yılında inşa edilen 80 km'lik şebeke hattı korunacak. Proje iki aşamadan oluşacak şekilde tasarlandı. 1. aşama 255 bin 156 m uzunluğunda mevcut içme suyu şebekesinin rehabilitasyonundan oluşuyorken, ikinci aşama ise 169 bin 781 metre uzunluğundaki içme suyu şebekesinden oluşacak. Tasarlanan bu iki aşama ile şehrin gelecekteki potansiyel kalkınması kapsanmış olacak. Yine proje çerçevesinde 1000 m³ hacminde 2 adet ana rezervuar yapılacak. Söğütlü Mahallesi’nde 500 m³, Taşburun ve Türkören’de 300 m³ ve Çıtlık ile Gündere’de ise 100’er m³’lük rezervuar inşa edilecek.

Afşin - Elbistan İçme Suyu İsale Hattı projesinde ise; Afşin ve Elbistan ilçeleri ile komşu yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılanması hedefleniyor. Kurudere ve Sarımağara su kaynaklarından alınacak içme suyu, tünellerin de bulunduğu hat üzerinden kilometrelerce uzunluktaki borularla Elbistan ve Afşin’e taşınacak.