Elbistan’a 14 uzman doktor kadrosu

Bakanlığa bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası takvimini yayımladı. Buna göre; ülke genelindeki hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerine ataması yapılacak doktorlar için münhal kadrolar belli oldu. Bakanlık, Elbistan Devlet Hastanesi ve Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) için de toplam 14 uzmanlık dalında kadro açtı.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 4 uzmanlık dalında diş hekimi kadrosu verildi. Bunlar ağız, diş ve çene cerrahisi, endodonti, protetik diş tedavisi ile restoratif diş tedavisi uzmanı oldu. Söz konusu kadroların dolması, Elbistan’da da ağız ve diş sağlığı hizmetleri için önemli bir adım olarak görülüyor.

Doktor açığı bulunan Elbistan Devlet Hastanesi’ne ise 10 uzmanlık dalında kadro açıldı. En çok ihtiyaç duyulan göz hastalıkları ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanının da arasında bulunduğu kadrolar acil tıp, anesteziyoloji ve reanimasyon, çocuk cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi ile kulak burun boğaz hastalıkları oldu.

Söz konusu kurayla ilgili takvim, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.