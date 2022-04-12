Elbistan ve Nurhak’ta mera kiralaması yapılacak

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Elbistan’a bağlı 16 mahalle ile ve Nurhak ilçesinin de 2 mahallesindeki meralar, yaylak ve kışlakların kiralanmasına ilişkin duyurusunu yayınladı. Duyuruda, Elbistan’a bağlı Aksakal, Bakış, Gücük, Günaltı, Horhor, Kalaycık, Köseyahya, Köşk, Ovacık, Özbek, Özcanlı, Topallı, Yapılı, Gümüşdöğen, Sünnet ve Uzunpınar mahallelerinde bulunan toplam 123 bin 724 dekar mera, yaylak ve kışlakların mevsimlik olarak göçer ile sürü sahiplerine ihale usulüyle kiralanacağı bildirildi. Aynı ihale kapsamında Nurhak ilçesinin Ağcaşar ve Barış Mahallelerinde de 32 bin 653 dekar arazinin kiralanacağı belirtildi.

Elbistan’da 16 merkezi kapsayan ve Kahramanmaraş İl Mera Komisyonu'nun kararına istinaden düzenlenecek ihaleye ilişkin olarak yapılan açıklamada, ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirileceği belirtildi. Mevsimlik olarak kiraya verilecek mera, yaylak ve kışlakların mahalle, parsel numaraları ve büyüklüklerini Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebileceğinin de hatırlatıldığı açıklamada, ihalenin 21-28 Nisan 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceğinin de bilgisi verildi.

Ayrıca ihaleye girmek için yaylak kapasitesinin en az yüzde 50’si kadar hayvan varlığına sahip olunması şartı aranacak.