Elbistan Teknokent’in ilk adımı atıldı

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Teknoloji Transfer Ofisi ile sanayicinin ve yatırımcının yanında olacaklarını vurgulayarak, “Projeler ve fikirlerin çok hızlı şekilde ticarileşmesini sağlayarak şehrimize yeni bir ufuk kazandıracağız” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tekerek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Yazgan, Teknoloji Transfer Koordinatörü Doç. Dr. Selim Eren, Teknokent Genel Müdür Öğr. Gör. Oğuz Ciğerlioglu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden KSÜ Personeli Abdülkadir Çiçek ile bir araya geldi. Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy’un da yer aldığı ziyarette, Elbistan’da hayata geçirilecek teknokent projesinin detayları ve yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, teknokent projesinin, bölgesel ve ulusal çaptaki öncelikli sektörlerden başlayarak şehrin kalkınmasında önemli bir işlev üstleneceğini söyledi.

Bu projenin ilk ayağı olarak Teknoloji Transfer Ofisi kurulacağını dile getiren Başkan Gürbüz, merkezin, girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge konularında faaliyet göstererek Elbistan’ın teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesinde rol oynayacağını anlattı.

Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin, özellikle teknoloji alanında eğitim alan gençler ve akademisyenlerle yatırımcıyı buluşturmayı amaçladığını ifade eden Başkan Gürbüz, girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek istediklerinin altını çizdi.

Günümüz dünyasında yerli teknolojilerin milli gücün en önemli göstergesi olarak değerlendirildiğine vurgu yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Biz de Teknoloji Transfer Ofisi ile kendi insanımızın fikir ve projelerini değerlendirip ticarileştirerek kentimizde marka değeri yüksek somut yatırımlara dönüşmesine öncelik vereceğiz. Bu görüşmenin ardından kısa sürede bunun alt yapısını oluşturma gayreti içinde olacağız. Bu proje ile şehrimize değer katacak projelerin ve bilginin uygulamaya dönüşmesini istiyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.