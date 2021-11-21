Elbistan spor evinde mağlup oldu

Elbistanspor evinde mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Elbistanspor, evinde ağırladığı Kayseri temsilcisi Develispor ile mağlup oldu.

Ligin 4. haftasında sahasında Develispor'u konuk eden Elbistanspor, 3-0’lık skorla rakibine mağlup oldu.

Elbistan sentetik çim sahada oynanan karşılaşmayı Ali Emir Yolcu, Murat Çam, Emre Kankılıç ve Mustafa Aykut Demirel hakem dörtlüsü yönetti. Elbistanspor sahaya, Kenan Karademir, Erkan Özgen, Emre Budak, Kadir Çağlın, Mehmet Akdaş, Burak Tatar, Muhammet Kadir Arslan, Ömer Erdoğan, Emircan Sönmez, Kenan Abdullah Çitçioğlu ve Yağızcan Şenocak on biri ile çıktı. Develispor ise karşılaşmaya Osman Kuş, Melihşah Aslan, İsmail Odabaşı, Mehmet Sönmez Selim Başev, R. Ekrem Turhan, Turgay Aydoğan, Osman Murat Öksüz, H. Hüseyin Alkan, Erkan Atcı ve Sadık Yücel on biri ile başladı.

Sentetik çim sahada oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Develispor, 17’nci dakikada Osman Murat Öksüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra oyun üstünlüğünü ele geçiren Develispor, maçın 26’ncı dakikasında Selim Başev'in golüyle skoru 2-0’a getirdi. Elbistanspor yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince maçın ilk yarısı Develispor'un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılamanın ikinci yarısında Elbistanspor, rakibi karşısında iyi mücadele etse de aradıı golü bulamadı. Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında konuk takım oyuncusu İsmail Odabaşı maçın skorunu belirleyen golü attı ve karşılama Develispor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan mağlup ayrılan Elbistanspor 6 puanda kalırken, Develispor da puanını 6 yaptı.