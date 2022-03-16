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Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO’dan doktorlara plaket

Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi yönetimine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO’dan doktorlara plaket
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Hastane yönetimi ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ders veren doktorları ziyaret eden Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu idarecileri geçen dönemlerde okulda derse giren doktorlara hem teşekkür etti hem de okula yaptıkları katkılardan dolayı Op. Dr. Hacı Vural Soyer, Dr. Hayati Eren, Dr. Ülker Kaya ve Dr. Cem Zafer Yıldır’a birer plaket sundu.

 Ziyarette Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kavgacı, müdür yardımcısı Öğr. Gör. Gülçin Karakoç ve okul sekreteri Hacı Ahmet Şakalar yer aldı.

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Elbistan Sağlık Hizmetleri MYOdan Doktorlara Plaket