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Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO için 415 dönüm arazi tahsisi
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Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO için 415 dönüm arazi tahsisi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörlüğü, Elbistan’da bulunan akademik ve idari birimlerinin kullanımına sunmak amacıyla 415 dekar arazi tahsisi sağladı.

Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO için 415 dönüm arazi tahsisi
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü, merkez Karacasu Kampüsü’nün ardından, Elbistan ilçesinde de 415 dekar arazi tahsisi gerçekleştirdi. Bu bağlamda yapılan girişimler neticesinde, Elbistan-Ekinözü kavşağındaki alan tahsis edildi. Kalealtı Mahallesi sınırlarında kalan mera statüsündeki 214 bin 256 metrekarelik arazi ile mülkiyeti Milli Emlak’ta bulunan taşınmazın 200 bin 431 metrekarelik kısmı İstiklal Üniversitesi’ne tahsis edildi.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdindeki girişimlerin tamamlandığını belirterek, Elbistan’da 415 dekar arazinin KİÜ’ye tahsis edildiğini söyledi.

Bu alanda öncelikli olarak Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kurulacağını belirten Prof. Dr. Özgül, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere üniversitemizin merkez kampüsü için Karacasu Kampüsü’nün devrini sağlamıştık. Şimdi de Elbistan ilçemizde 415 dekar arazi, KİÜ’ye tahsis edildi. Bu alanda öncelikli olarak Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzu kuracağız. Öncelikle ifade etmeliyim ki bu alan kampüs yerimizin gelişimi için oldukça elverişli. Öğrenci ve personelimizin kolayca ulaşabileceği uygun bir mesafede. Ayrıca Elbistan Devlet Hastanesi’ne de yakın bir konumda. Dolayısıyla bu durum, önceliğimiz olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için de önemli. Diğer yandan arazi zemini bina yapımı için uygun nitelikte. Ben bu tahsisin üniversitemiz ve Elbistan ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu kampüsümüzün inşasına da başlayacağımızı ümit ediyorum.”

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