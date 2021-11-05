Elbistan patatesi tezgahlarda yerini aldı

Elbistan’a bağlı Demircilik Mahallesi’nde çiftçilik yapan Meksen Kaya, 110 dönümlük alanda patates üreticiliğini sürdürdüklerini söyledi.

Bu yılki hasadı tamamlayarak patates satışına başladıklarını belirten Kaya, dekara 3-4 ton arasında verim elde ettiklerinin bilgisini verdi.

Yetiştirdikleri sofralık patatesin, lezzetiyle de il dışından getirilenlerden farklı olduğunu anlatan çiftçi Meksen Kaya, “6 yıldır patates üreticiliği yapıyorum. Bu yıl 110 dekar alanda ekim yapmıştık. 350 tona yakın bir ürün elde ettik. Ürünümüzü de pazara sunduk. Dekara 3-4 ton arasında bir verim aldık. Büyüklük ve lezzet bakımından da çok güzel ve kaliteli bir ürün aldık. Şuanda açık pazar alanında satış yapıyoruz. Vatandaşlarımız rağbet gösteriyor. Kilosunu 3 liradan satıyoruz” dedi.

Patates ekimi ve hasadında bölge insanına geçici de olsa istihdam sağlandığını hatırlatan çiftçi Meksen Kaya, “Patates yetiştiriciliği, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi zahmet ve emek isteyen bir ürün. Ekiminden hasadına kadar birçok aşamada makineleri kullansak da insan gücüne de ihtiyaç duyuyoruz. Şuan seçme ve çuvallama işi için yaklaşık 15 kişi ile çalışıyoruz. Günü birlik çalışanlara da bir ekmek kapısı oluyoruz” şeklinde konuştu.