Elbistan OSB’deki ilk tekstil yatırımı için teşvik verildi

Bakanlığın, eylül ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Eylülde 852 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 878 milyon 108 bin 436 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 146 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Elbistan’da teşvik verilen yatırım alanları da belli oldu. Elbistan’da, sağlık, enerji ve tekstil alanlarındaki 3 ayrı yatırım için toplamda 10 milyon liranın üzerinde teşvik verileceği açıklandı.

Sağlık alanında; özel bir sağlık kuruluşunun modernizasyonu için; vergi indirimi, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti tanındı.

Enerji alanındaki özel bir firma tarafından kurulacak 300 kw kurulu güce sahip elektrik üretim tesisi içinse 1 milyon 500 bin liraya yakın teşvik verilmesi uygun görüldü. Söz konusu tesiste 3 kişinin istihdam edileceği bilgisi yer aldı.

Teşvik verilen son alan ise, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırım hazırlığında bulunan özel bir tekstil firmasının projesi oldu. Komple yeni yatırım sınıflamasındaki tesis, bölgesel yatırım başlığında değerlendirildi. Yatırım tutarı 8 milyon 30 bin lira olan tesise, yüzde 80 vergi indirimi, 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteği verilecek. Tesiste ayda 715 bin adet muhtelif konfeksiyon malzemesi üretimi planlanıyor. Söz konusu yatırım için de 160 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Söz konusu proje, bu güne kadar başta Kahramanmaraş olmak üzere birçok tekstil firmasının ilgi duyduğu Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) ilk yatırım olacak. İlgili firmanın, arsa tahsisi noktasında Elbistan OSB Yönetim Kurulu ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.