Elbistan MYO’da teknoloji bağımlılığı semineri

Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde Psikolog Merve Topçu Keleş tarafından öğrencilere ve idarecilere yönelik ‘Bilinçli Teknoloji Kullanımı’ adlı semineri verildi.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Psikolog Merve Topçu Keleş, hayatımızın her alanında teknolojinin kullanımında bilinçli olmanın bireylerin ruhsal, fiziksel ve duygusal gelişimlerini de etkilediğini belirtti.

Teknoloji ile gereğinden fazla zaman geçirildiği zaman bu durumun bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerinden bahseden Keleş, sosyal medyanın risklerine de değinerek güvenli internet kullanımının önemini vurguladı.

Seminer soru-cevap şeklinde ilerleyerek devam etti.

Seminer sonunda; Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren tarafından, Psikolog Merve Topçu Keleş'e hem önceki yıllarda hem de son yıllarda öğrencilere vermiş olduğu konferans, seminer ve farkındalık eğitimlerinden dolayı plaket takdim edildi.