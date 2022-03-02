Elbistan MYO’da şiir buluşması programı gerçekleştirildi

Programa; Eğitimci Yazar Celalettin Kurt ile birlikte yöresel ozan ve şairler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Elbistan MYO Türk Dili Öğr. Gör. Ökkeş Yüksel ile Eğitimci Yazar ve Şair Celalettin Kurt’un edebi söyleşilerinin ardından, şairin kendi eserlerinden seçtiği şiirleri okunması ve akabinde öğrenciler ile yaptığı konuşmalar ile devam etti. Şair ve bestekar Kurt’un şiirlerinden bestelenmiş eserleri halk müziği sanatçısı Sadık Sarıtürk tarafından saz eşliğinde seslendirildi.

Yine İşletme Programı Öğr. Gör. İlhan Doğuç, sazının eşliğinde Kurt’la birlikte düet yaptı. Ayrıca, Şair Fuat Bostancı ve Şair Ömer Kaya kendi şiirlerini sundular.

Öğrenciler ve personelin yoğun ilgi gösterdiği program; şair, yazar ve bestekar Celalettin Kurt’un kendi eseri olan Elbistan Güzellemesi’nin okunmasının ardından sona erdi.