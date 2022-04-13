Elbistan Müftülüğü’nden Afrika’ya su kuyusu için yardım çağrısı

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Afrika Su Kuyusu projesini başlattıklarını hatırlatan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “İlk su kuyumuz, Tanzanya/Dodoma/Bukulu/Çubi Köyünde hizmete açıldı. Başkente 650 km uzakta, Bukulu şehrinde, halkının yüzde 84’ü Müslüman olan ve insanların su temini için saatlerce yol yürüdüğü bir noktada güneş enerjisi ile çalışan kuyumuz, günlük 10 ton su depolayarak yaklaşık 8 bin kişiye su vermeye başladı. Su kuyumuz 17 bin 250 dolara mal oldu. Kuyumuzun en başından itibaren açılmasına kadar maddi-manevi katkı sağlayan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden de razı olsun” dedi.

İkinci kuyu açmak için de kolları sıvadıklarını ifade eden Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, su sadakasının da dinimizdeki en faziletli sadakalardan biri olduğuna vurgu yaptı.

Bu konuda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de (s.a.v) sahabeleri teşvik ettiğine dair rivayetlerin bulunduğunu anlatan Müftü Kılınç, tüm vatandaşları bu hayra ortak olmaya çağırdı.

Selçuklu ve Osmanlı’da da su sadakasına önem verildiğini dile getiren Müftü Kılınç, şunları söyledi:

“İkinci kuyumuz için gerekli olan miktarın ancak 4’te 1’ine ulaşabildik. Biraz gayretle ikinci kuyuyu da kısa sürede açabiliriz. Bilindiği gibi su sadakası yüce dinimizde en faziletli sadakadır. İnsanlarla beraber hayvanatın da faydalanması ile etkisi yüzyıllara varan bir sadaka-i cariye ortaya çıkmaktadır. Konu ile ilgili Peygamber Efendimizden (s.a.v) dikkat çekici bir rivayet vardır; Sa’d b. Ubâde r.a’ın annesi vefat etmişti ve Rasûlullah’a (s.a.v) gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! Annem öldü onun adına sadaka verebilir miyim?” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v) da: “Evet” buyurdu.

Sa’d: “Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?” diye sorunca, Rasûlullah (s.a.v): “İnsan ve hayvanların su ihtiyaçlarına cevap vermektir” buyurdu. Bunun gibi hadislerin hedeflerine ulaşabilmek için ecdadımız Selçuklu ve Osmanlının da su sadakasına çok önem verdiğini görmekteyiz. Bir yeri yurt edinir edinmez ilk iş olarak oraya cami ve çeşme yapmışlardır. Medeniyetimizin ulaştığı her yerde camileri ve çeşmeleri bir arada görmekteyiz. Biz de hem Peygamberimizin su sadakasına verdiği önem hem de ecdadımızın bu güzel geleneğini sürdürmek için susuzluk çekilen ülke ve bölgelerde Türkiye Diyanet Vakfı olarak derin su kuyuları açmaktayız.”

Türkiye Diyanet Vakfı’nın pahalı kuyular açtırdığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Vatandaşlarımızdan bazen, özel kuruluşların 4-5 bin dolara su kuyusu açtırdığı, Diyanet Vakfının neden pahalı kuyular açtırdığı şekilde sorular geliyor. 5-6 yıl önce Türkiye Diyanet Vakfımız da küçük tulumba kuyuları açıyordu. Ancak çoğu bölgelerde bu tulumba kuyuların bir iki yıl içerisinde suyu kuruyor. Kuyunun başında bayrağımız sallanıyor ama içinde su yok. Komik bir durum arz ediyordu. Şimdi ise tamamen bu küçük kuyulardan vazgeçildi. En az 2,5 dönüm arsa satın alınarak tapusu vakfımıza olmak üzere, uluslararası sondaj şirketleri ile anlaşma yaparak 10-15 yıl bakım garantili, elektrikli veya güneş enerjisi panelleri ile kendi enerjisini kendi üreten derin kuyular açılmaktadır. Bu ise yüksek maliyetler gerektiriyor. Kuyu açılacak ülke şartları ve kuyunun hitap ettiği nüfusa göre bugün,13 bin ila 50 bin dolara kadar projeler mevcuttur.

Bu vesile ile duyarlı vatandaşlarımızı böylesi faziletli bir sadakaya davet ediyorum. Birinci kuyuya yardım eden vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum, Rabbim hayırlarını kabul eylesin, hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.