Elbistan ‘mavi’ kategoriye adım adım ilerliyor

Covid-19 salgına karşı başlatılan aşılama çalışmaları ülke genelinde hızla sürüyor. Türkiye’de 115 milyon doz aşı yapıldı. Elbistan’da da ağustos ayı ile birlikte pik yapan vakaların önüne geçmek için yoğun bir aşılama kampanyası sürdürülüyor. Kentte toplumsal bağışıklığın sağlanması için hedef kitledeki 100 binden fazla kişinin en az 2 doz aşısını yaptırması amaçlanıyor. Bugüne kadar, kent genelinde 1.doz aşı yapılan kişi sayısı ise 88 bine ulaştı. Birinci dozunu yaptıranlarla 2.dozunu yaptıranlar arasındaki farkın kapanmasını sağlamak amacıyla yoğun çalışma yapılıyor. Elbistan’da 2.doz aşı rakamları 75 bine yaklaştı. 16 bin kişiye de 3.doz aşı yapıldı. Böylelikle Elbistan’da toplam uygulanan aşı miktarı 180 bin doza ulaştı. Elbistan’ın mavi kategoriye girmesi için ikinci doz aşı rakamlarının da 80 binin üzerine çıkması gerekiyor.

Aşı olmayanların ölüm riski aşılananlara göre 32 kat daha yüksek

İngiltere’de Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili paylaştığı istatistiki verilere göre, Covid-19 tedavisinde aşılanmamış kişilerin, aşılanmış kişilere göre hayatını kaybetme oranlarının 32 kat daha fazla olduğu açıklandı. Kullanılan verilerde, aşı grupları arasında karşılaştırmalara izin vermek için yaş yapısı ve nüfus büyüklüğündeki farklılıkları dikkate alındı.

Virüsün üreme hızı en düşük seviyede

Sağlık uzmanları ise, özellikle son iki haftadır vakalarda düşüş yaşandığını belirterek virüsün üreme hızı, ağustostan bu yana en düşük seviyede olduğunu dile getiriyor. Testlerin pozitiflik oranı da eylül başından beri en düşük değere inerek yüzde 6 ve 7 arasında seyrediyor. Elbistan’da da ağustosla birlikte tırmanışa geçen vaka sayılarındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasından görülebiliyor. Kısa bir süre önce yüksek riski gösteren kırmızı rengin hakim olduğu kent, mavi ve yeşile dönmüş durumda.

Karantinada sadece tek sınıf kaldı

Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte karantinaya alınan sınıf sayısında da artış yaşanmıştı. Bu ayda 30’a yükselen karantina uygulanan sınıf sayısı, vaka sayılarındaki düşüşle birlikte 1’e kadar indi.

Kahramanmaraş’ta vakalar yüksek seyrediyor

Yüz bin nüfusa oranla vaka yoğunluğu 381,62’ye yükselen kent için Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’dan aşı çağrısı geldi.

Vali Coşkun, sağlıklı günlere tekrar dönebilmenin yolunun aşı olmaktan ve tedbirlere uymaktan geçtiğini belirterek vatandaşları hassasiyet göstermeye davet etti.